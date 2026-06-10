Армия США осуществляет третью волну ударов по Ирану Axios: американские военные проводят третью волну ударов по Ирану

Москва10 июн Вести.Вооруженные силы США начали третью волну ударов по Ирану, заявил корреспондент интернет-издания Axios Барак Равид, ссылаясь на источник.

Ранее журналист сообщил о начале второй волны ударов по территории Исламской Республики. Основными целями стали системы противовоздушной обороны и радиолокационные установки.

Сейчас идет третья волна ударов, рассказал американский чиновник об этом Равид написал на странице в соцсети X

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по территории Ирана. Поводом для этого стала атака на ударный вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником Shahed.

Тегеран назвал произошедшее "непредумышленным инцидентом", который обусловлен эскалацией в регионе.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал жесткую реакцию Исламской Республики на очередной акт агрессии.