Москва19 июлВести.Американские военные начали новую серию авиаударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Официальное заявление об этом размещено на странице командования в соцсети X.
Сегодня в 18.00 по времени восточного побережья (01.00 19 июля по московскому времени) Вооруженные силы Соединенных Штатов возобновили авиаудары по территории Иранаговорится в публикации
Целью операции является снижение способности Исламской Республики ограничить судоходство в Ормузском проливе, а также "наказание" Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений иранской армии) за атаку 18 июля на военных США, добавили в CENTCOM.
Ранее Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.