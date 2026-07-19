Армия США приступила к нанесению очередной серии ударов по Ирану CENTCOM подтвердил начало новой воздушной атаки на Иран

Москва19 июл Вести.Американские военные начали новую серию авиаударов по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Официальное заявление об этом размещено на странице командования в соцсети X.

Сегодня в 18.00 по времени восточного побережья (01.00 19 июля по московскому времени) Вооруженные силы Соединенных Штатов возобновили авиаудары по территории Ирана говорится в публикации

Целью операции является снижение способности Исламской Республики ограничить судоходство в Ормузском проливе, а также "наказание" Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений иранской армии) за атаку 18 июля на военных США, добавили в CENTCOM.

Ранее Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило гибель двух военнослужащих в Иордании в результате удара Ирана с использованием баллистических ракет и беспилотников. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.