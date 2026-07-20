Американские военные девятую ночь подряд атакуют Иран с воздуха CENTCOM: армия США девятую ночь подряд проводит серию авиаударов по Ирану

Москва20 июл Вести.Американская авиация и другие подразделения вооруженных сил (ВС) США приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана, сообщило Центральное армейское командование (CENTCOM).

Таким образом, Соединенные Штаты продолжают военную операцию против Исламской Республики девятую ночь подряд.

Целью является дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, утверждается в сообщении командования, размещенном в соцсети X.

США утверждают, что Иран использует этот потенциал для атак на коммерческие суда в районе Ормузского пролива.

В ночь на 18 июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении конфликта, начавшегося в конце февраля.

Однако 8 июля президент США Дональд Трамп приказал возобновить авиаудары и морскую блокаду, сославшись на действия иранских военных против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Иран расценил это как нарушение достигнутых ранее договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.