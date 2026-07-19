Армия Ирана нанесла два ответных удара по американским базам в Кувейте

Иран ответил на новые бомбардировки США ударами по американским базам в Кувейте Армия Ирана нанесла два ответных удара по американским базам в Кувейте

Москва19 июл Вести.Иран атаковал базы США в Кувейте в качестве ответа на недавние удары по ряду городов Исламской Республики.

Соответствующее заявление представителей вооруженных сил страны распространило агентство Mehr.

По его данным, иранские военные атаковали армейские склады и системы противовоздушной (ПВО), размещенные на двух американских базах в эмирате.

Целью ударов был склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радары комплекса Patriot и системы авианаблюдения на базе Али ас-Салем, добавил телеканал Press TV.

Уточняется, что военные Исламской Республики провели эту операцию, используя беспилотники.

Ранее стало известно, что ВС США нанесли удары по иранским городам Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также по расположенному в Ормузском проливе острову Кешм.

В ночь на 19 июля американская армия по приказу президента США Дональда Трампа приступила к очередной серии атак на территорию Ирана.