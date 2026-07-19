Москва19 июлВести.Иран атаковал базы США в Кувейте в качестве ответа на недавние удары по ряду городов Исламской Республики.
Соответствующее заявление представителей вооруженных сил страны распространило агентство Mehr.
По его данным, иранские военные атаковали армейские склады и системы противовоздушной (ПВО), размещенные на двух американских базах в эмирате.
Целью ударов был склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радары комплекса Patriot и системы авианаблюдения на базе Али ас-Салем, добавил телеканал Press TV.
Уточняется, что военные Исламской Республики провели эту операцию, используя беспилотники.
Ранее стало известно, что ВС США нанесли удары по иранским городам Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также по расположенному в Ормузском проливе острову Кешм.
В ночь на 19 июля американская армия по приказу президента США Дональда Трампа приступила к очередной серии атак на территорию Ирана.