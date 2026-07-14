Press TV: армия Ирана нанесла удары по объектам США в Кувейте

Press TV: Иран нанес удары по американским складам боеприпасов в Кувейте Press TV: армия Ирана нанесла удары по объектам США в Кувейте

Москва14 июл Вести.Иранские военные нанесли удары по американским складам топлива и боеприпасов, ЗРК Patriot и системам военной связи в Кувейте. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Как отмечается, иранская армия нанесла удар "в ответ на неоднократные атаки" со стороны Соединенных Штатов.

Армия Ирана с помощью дронов-камикадзе нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, системе ПВО Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте передает телеканал

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США в ближайшие дни намерены продолжать наносить удары по Исламской Республике.