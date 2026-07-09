Иран ударил беспилотниками по военным объектам США в Катаре, Кувейте и Бахрейне

Иран ударил по системам Patriot и хранилищам топлива США на Ближнем Востоке Иран ударил беспилотниками по военным объектам США в Катаре, Кувейте и Бахрейне

Москва9 июл Вести.Армия Ирана с помощью беспилотников атаковала системы ПВО Patriot в Кувейте, хранилища топлива американской армии в Бахрейне и пункт раннего предупреждения в Катаре, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива ... армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии следует из сообщения

Ранее США провели очередную серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана, атаке подверглись 90 иранских военных целей.