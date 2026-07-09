Москва9 июлВести.Армия Ирана с помощью беспилотников атаковала системы ПВО Patriot в Кувейте, хранилища топлива американской армии в Бахрейне и пункт раннего предупреждения в Катаре, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на пресс-службу армии страны.
Системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива ... армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армииследует из сообщения
Ранее США провели очередную серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана, атаке подверглись 90 иранских военных целей.