Москва13 июлВести.Иран нанес удары по базам Соединенных Штатов "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.
Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Сообщаем, что воины воздушно-космических сил КСИР на третьем этапе ответной операции на агрессию американского режима полностью уничтожили резервуары с топливом и систему противовоздушной обороны Patriot на базе США "Али ас-Салем", а также радиолокационную систему FPS на базе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейтесказано в публикации
Также Иран нанес удар по используемой Соединенными Штатами авиабазе "Принц Хасан" в Иордании.
Соединенные Штаты в ночь на 13 июля начали новую волну ударов по территории Исламской Республики Иран. В ходе операции Вашингтон задействовал боевые корабли, истребители, а также ударные морские дроны.
После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.