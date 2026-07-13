КСИР: Иран нанес удары по базам США в Кувейте

В КСИР сообщили об ударах по американским базам в Кувейте КСИР: Иран нанес удары по базам США в Кувейте

Москва13 июл Вести.Иран нанес удары по базам Соединенных Штатов "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.

Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщаем, что воины воздушно-космических сил КСИР на третьем этапе ответной операции на агрессию американского режима полностью уничтожили резервуары с топливом и систему противовоздушной обороны Patriot на базе США "Али ас-Салем", а также радиолокационную систему FPS на базе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте сказано в публикации

Также Иран нанес удар по используемой Соединенными Штатами авиабазе "Принц Хасан" в Иордании.

Соединенные Штаты в ночь на 13 июля начали новую волну ударов по территории Исламской Республики Иран. В ходе операции Вашингтон задействовал боевые корабли, истребители, а также ударные морские дроны.

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.