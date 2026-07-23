ВС США вновь начали наносить удары по Ирану ВС США начали 12 раунд ударов по иранским целям

Москва23 июл Вести.Американские Вооруженные силы (ВС) объявили о начале 12-й серии атак по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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США начали наносить новые удары по иранским военным целям отмечается в заявлении

По информации командования, удары начались 23 июля в 00:30 по московскому времени.

Накануне ВС США завершили 11-ю подряд серию ударов по Ирану.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ударить по "новому ядерному объекту Ирана".

В ответ на это центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщил, что если Соединенные Штаты нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в ближневосточном регионе.