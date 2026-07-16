Центральное командование США сообщило о пятой ночной атаке по Ирану

Армия США сообщила об ударах по Ирану пятую ночь подряд Центральное командование США сообщило о пятой ночной атаке по Ирану

Москва16 июл Вести.Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Атака, по сообщению ведомства, началась в 14.00 по восточному времени (21.00 мск - прим. ред.).

Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подряд говорится в заявлении командования в соцсети X

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) заявил об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте.