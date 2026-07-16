Москва16 июлВести.Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Атака, по сообщению ведомства, началась в 14.00 по восточному времени (21.00 мск - прим. ред.).
Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, пятую ночь подрядговорится в заявлении командования в соцсети X
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) заявил об атаке на позиции американских военных, находившихся на базе США Али аль-Салем в Кувейте.