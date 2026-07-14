CENTCOM: США нанесли удары по военным объектам в ряде городов Ирана

В США заявили об успешных ударах по военным объектам Ирана CENTCOM: США нанесли удары по военным объектам в ряде городов Ирана

Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам в Иране, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек, Бендер-Аббас. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM сообщили о завершении новой волны ударов по территории Ирана, которая продлилась пять часов.

Американские войска успешно нанесли удары по военным целям на территории Ирана, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек, [остров] Абу-Мусу и Бендер-Аббас, что еще больше ослабило возможности Ирана по атаке коммерческого судоходства сказано в публикации

Новая серия ударов США по Ирану началась 13 июля в 16:45 по времени восточного побережья США (23:45 по мск).

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении США ликвидировать весь военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над ним.