CENTCOM: ВС США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану

CENTCOM: армия США одиннадцатую ночь подряд наносит удары по Ирану CENTCOM: ВС США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану

Москва22 июл Вести.Американские военные приступили к очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Силы CENTCOM начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск) говорится в сообщении, размещенном на странице командования в соцсети X

В публикации отмечается, что атаки по территории исламской республики происходят "одиннадцатую ночь подряд" и их целью является ослабление возможности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

Ранее центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" предупредил, что в случае, если Соединенные Штаты нанесут удары по ядерным объектам Ирана, то тогда Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе.

В Иране также заявили, что если Лондон решит поддержать военные действия Вашингтона против Тегерана, британские интересы в ближневосточном регионе могут быть объявлены легитимными целями для атак со стороны исламской республики.