ТАСС: интересы Британии на Ближнем Востоке могут стать военной целью для Ирана

Иран может объявить британские интересы на Ближнем Востоке легитимной целью ТАСС: интересы Британии на Ближнем Востоке могут стать военной целью для Ирана

Москва22 июл Вести.В случае, если Лондон решит поддержать военные действия Вашингтона против Тегерана, британские интересы в ближневосточном регионе могут быть объявлены легитимными целями для атак со стороны исламской республики. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник.

Если сообщения СМИ о решении нового премьер-министра Великобритании [Эндрю Бернема] участвовать в войне США против Ирана подтвердятся, то в дополнение к политическим и юридическим последствиям все британские интересы в регионе будут включены в список целей мощных Вооруженных сил Ирана отметил собеседник агентства

Источник ТАСС напомнил, что "Британия уже однажды столкнулась с приведением в действие угроз Ирана во время 40-дневной войны".

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем принял решение не отзывать согласие на использование Вашингтоном британских военных баз для ударов по Ирану, которое было выдано его предшественником Киром Стармером. Речь идет о базе Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд на территории Англии.