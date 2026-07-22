Бернем разрешил США продолжать использовать британские базы для ударов по Ирану Бернем дал согласие на использование США британских баз для ударов по Ирану

Москва22 июл Вести.Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем принял решение не отзывать согласие на использование Соединенными Штатами британских военных баз для ударов по Ирану, которое было выдано его предшественником Киром Стармером. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, 17 июля тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел совещание с участием представителей высшего руководства страны. В ходе встречи британские власти решили снова предоставить Вашингтону разрешение на использование военных баз на территории королевства для нанесения ударов по Ирану.

Речь идет о совместной британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, которые являются основным пунктом размещения американских тяжелых бомбардировщиков в Европе.

По информации Bloomberg, Бернем был проинформирован о прошедшей дискуссии и согласился с принятым решением. В публикации содержится предположение, что выдача разрешения на использование баз объясняется доброжелательным тоном американского лидера Дональда Трампа в отношении главы британского правительства. 20 июля лидеры провели первый телефонный разговор, который, по словам президента США, "прошел очень хорошо".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет особых надежд на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема. Песков также подтвердил, что контакты президента РФ Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом не планируются.