Москва не ждет улучшения отношений с Лондоном в связи приходом к власти Бернема

Песков: РФ не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией при Бернеме Москва не ждет улучшения отношений с Лондоном в связи приходом к власти Бернема

Москва21 июл Вести.Москва не питает надежды на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле надежда на улучшение отношений РФ и Британии в связи с вступлением Бернема в должность, Песков отметил, что "таких надежд нет".

Нет, таких надежд мы не лелеем, таких надежд у нас нет сказал он журналистам

20 июля Эндрю Бернем стал новым премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера.