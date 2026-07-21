Кремль: контакты Путина и нового британского премьера Бернема не планируются

Никаких планов: в Кремле ответили на вопрос о диалоге с новым лидером Британии Кремль: контакты Путина и нового британского премьера Бернема не планируются

Москва21 июл Вести.Контакты президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, таких планов нет сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос

Бернем официально занял пост премьер-министра Соединенного Королевства в понедельник, 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель и быстро повысить уровень жизни.