Москва21 июлВести.Контакты президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нет, таких планов нетсказал Песков в ответ на соответствующий вопрос
Бернем официально занял пост премьер-министра Соединенного Королевства в понедельник, 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель и быстро повысить уровень жизни.