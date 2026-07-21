Песков: склады WB не используются для поставок российской армии

Песков опроверг информацию, что склады WB используются для поставок в ВС РФ Песков: склады WB не используются для поставок российской армии

Москва21 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления Украины о том, что склады Wildberries якобы используются для поставок товаров российской армии. Об этом он сообщил журналистам.

Это не так сказал он

Песков отметил, что Киев продолжает наносить удары по мирным объектам.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан заявил, что удары по складам Wildberries могут быть квалифицированы как военные преступления, если подтвердится, что атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру. При этом он подчеркнул необходимость расследования.

Логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали были атакованы беспилотниками ВСУ 18 июля.