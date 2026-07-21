Москва21 июлВести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries могут считаться военными преступлениями в соответствии с нормами международного права, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.
Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного правазаявил он на брифинге в Женеве
Вместе с тем Аль-Хитан отметил необходимость проведения расследования, передает ТАСС.
Логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали подверглись атаке ВСУ 18 июля.