ООН: удары по складам Wildberries могут расцениваться как военные преступления

ООН прокомментировала удары ВСУ по складам Wildberries ООН: удары по складам Wildberries могут расцениваться как военные преступления

Москва21 июл Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries могут считаться военными преступлениями в соответствии с нормами международного права, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права заявил он на брифинге в Женеве

Вместе с тем Аль-Хитан отметил необходимость проведения расследования, передает ТАСС.

Логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали подверглись атаке ВСУ 18 июля.