Глава AmCham Эйджи назвал условие, при котором Трамп может приехать в Россию Глава AmCham Эйджи: Трамп может посетить РФ для заключения деловых соглашений

Москва21 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, посетит Москву после окончания спецоперации (СВО) вместе с разными представителями американского бизнеса. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

По его мнению, президент США сделает это ради подписания деловых соглашений.

Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений сказал Эйджи, говоря о перспективных сферах сотрудничества Москвы и Вашингтона

На вопрос, когда же глава Белого дома намерен посетить Россию, Эйджи предположил, что это произойдет сразу после того, как завершится СВО. Глава Американской торговой палаты напомнил, что президент РФ Владимир Путин еще во время встречи с Трампом на Аляске сделал ему такое приглашение.

Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа зрелым и опытным политиком, на которого трудно повлиять со стороны. Российский лидер уже не раз говорил, что ценит взаимопонимание с Трампом.