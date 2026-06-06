Глава AmCham Эйджи: компании США ждут подходящего момента для возвращения в РФ

"Ждут подходящего момента": глава AmCham о возвращении компаний США в РФ Глава AmCham Эйджи: компании США ждут подходящего момента для возвращения в РФ

Москва6 июн Вести.Многие покинувшие рынок РФ американские компании выжидают "подходящего момента" для возвращения. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в разговоре с RT на полях ПМЭФ.

По словам Эйджи, владельцы этих компаний в настоящий момент наблюдают и оценивают ситуацию.

Они, как вы сказали, ждут подходящего момента - когда санкции будут сняты, когда из Вашингтона дадут зеленый свет сказал собеседник издания

Ранее он также высказывал предположение, что компании США вернутся в Россию после окончания конфликта на Украине.