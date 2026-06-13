Глава Американской торговой палаты раскрыл потери бизнеса от ухода из РФ Глава AmCham Эйджи: американский бизнес потерял $100 млрд из-за ухода из России

Москва13 июн Вести.Американский бизнес, решивший уйти из России, потерял в связи с этим порядка 100 миллиардов долларов, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

Мы посчитали, что около 100 миллиардов долларов мы потеряли сказал Эйджи

Он объяснил, что потери связаны в том числе с продажей активов ниже реальной стоимости и утратой доли рынка.

Ранее экономист из РАНХиГС Николай Гапоненко оценил потери европейских компаний из-за ухода из России в 400 млрд евро.