Москва9 маяВести.На уязвимость США пожаловался капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.
Хо отметил, что Штатам следует ориентироваться на российский опыт для преодоления экономических трудностей.
Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войнысказал он, выступая в YouTube
Ранее сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил размер экономики страны – его объем достиг $31,27 трлн при ВВП на уровне $31,22 трлн.