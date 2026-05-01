Москва1 мая Вести.Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил размер экономики страны – его объем достиг $31,27 трлн при ВВП на уровне $31,22 трлн, сообщает Fox Business News.

Так, показатель долга превысил 100% ВВП Соединенных Штатов, чего не происходило со времени окончания Второй мировой войны. Американские власти приближаются к историческому максимуму – 106% ВВП, зафиксированному в 1946 году на фоне демобилизации армии.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в ежегодном обзоре американской экономики спрогнозировал значительное ухудшение финансовых показателей. Согласно оценкам экспертов, при сохранении текущего бюджетного курса Вашингтона государственная задолженность страны достигнет 140% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) к 2031 году.