Москва19 июн Вести.Антироссийские санкции были неправильным решением, особенно для американского бизнеса. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи.

В беседе с "Ведомостями" он отметил, что есть разные санкции, часть из которых введена президентскими указами и их "можно снять хоть завтра"​​​. В качестве примера Эйджи привел введенный в период президентства Джо Байдена запрет на инвестиции.

Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса. Но также есть некоторые санкции, утвержденные конгрессом. Такие санкции будет сложнее снять сказал глава AmCham

По его мнению, после окончания украинского конфликта нынешние американские власти планируют "максимально ослабить санкционное давление на тех направлениях, где это юридически возможно сделать".

При этом Эйджи напомнил, что американский бизнес способствует продвижению вопроса снятия или ослабления санкций именно через Американскую торговую палату.

Это (AmCham) единственная организация, которая старается убедить американские власти снять некоторые санкции. Наша главная мишень - запрет на инвестиции. Из сфер нас интересуют косметика, гражданская авиация. Мы пытаемся убедить американское правительство в том, что санкции на этих направлениях могут быть ослаблены и, соответственно, сняты еще до завершения конфликта пояснил Эйджи

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил о бессмысленности антироссийских санкций Японии и США и пообещал добиваться их снятия. Он также назвал Россию великой державой, которая способна обеспечить себя сама.