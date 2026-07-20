Американская торговая палата заявила о желании многих компаний вернуться в РФ Глава AmCham Эйджи: многие американские фирмы хотят вернуться в Россию

Москва20 июл Вести.Многие американские фирмы желают вернуться на российский рынок. С таким заявлением выступил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в разговоре с РИА Новости.

По его словам, большое число американских бизнесменов хотели бы вернуться в Россию, однако сделать этого не могут в связи с многочисленными санкциями США в отношении Москвы.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес мечтает вернуться на рынок России.