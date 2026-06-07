Торрембини: итальянские компании работают в России, несмотря на санкции Торрембини: многие итальянские компании продолжают работать в России

Москва7 июн Вести.Итальянские компании сталкиваются с ограничениями и давлением со стороны Европейского союза (ЕС), однако продолжают работать в России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини​​​ в интервью РИА Новости.

Итальянские компании испытывают трудности из-за введенных ЕС антироссийских санкций, а граждане Италии, являющиеся директорами российских компаний, рискуют столкнуться с уголовным преследованием в ЕС, отметил Торрембини.

У нас очень много препятствий, 20 пакетов санкций. Ограничения очень большие. Несмотря на это, мы работаем приводит РИА Новости слова Торрембини

В свою очередь депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре заявил, что немецкие компании хотят вернуться на российский рынок, но не могут это сделать из-за давления со стороны США.