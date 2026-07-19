Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянский бизнес мечтает вернуться на рынок РФ Глава ассоциации GIM Unimpresa: бренд Prada хочет вернуться на российский рынок

Москва19 июл Вести.Интерес к российскому рынку со стороны крупных компаний Италии, в том числе люксового бренда Prada, сохраняется, многие фирмы надеются на возвращение в РФ.

Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

Собеседник агентства подчеркнул, что за последние четыре года из-за введенных Западом санкций итальянский бизнес столкнулся с серьезными потерями, которые Торрембини оценил более чем в 40 миллиардов евро.

Тем не менее, 250 итальянских предприятий продолжают работать в РФ, продолжил глава GIM Unimpresa.

На вопрос о присутствии среди готовых вернуться компаний Италии известных брендов одежды Торрембини ответил утвердительно.

Prada, как и многие другие. Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке сказал он

Весной 2022 года итальянский дом моды Prada приостановил розничные продажи и закрыл свои бутики в России.

Президент Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи сообщил, что из-за антироссийских санкций компании США за последние четыре года потеряли 200 миллиардов долларов.