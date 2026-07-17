Сальвини: Европа не может отказаться от российских нефти и газа

Сальвини: Европа никогда не сможет обойтись без российских энергоносителей Сальвини: Европа не может отказаться от российских нефти и газа

Москва17 июл Вести.Европа не в силах отказаться от российских нефти и газа, несмотря на заявления об обратном. Такое мнение высказал вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини в ходе своего выступления на генеральной ассамблее Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa) в России.

Сальвини подчеркнул, что 20 пакетов антироссийских санкций не привели к ожидаемому Евросоюзом результату.

Брюссель собирается принять 21-й пакет антироссийских санкций. Зачем? Если предыдущие 20 не возымели того эффекта, на который рассчитывал Европейский союз. Россия не только не упала на колени, она возрождается приводит РИА Новости слова вице-премьера Италии

По его словам, санкции "ударили бумерангом" по европейским экономикам, вызвав рост стоимости жизни в странах континента.

Сальвини отметил, что ограничительные меры против РФ "вообще возымели обратный эффект". По мнению политика, санкции ударили бумерангом по европейским экономикам.

Это видно невооруженным глазом - жизнь в странах континента дорожает по всем статьям отметил Сальвини

Итальянский вице-премьер также счел лицемерными рассуждения Запада об отказе от российских энергоносителей.

Европа никогда не сможет обойтись без нефти и газа из России. Это подтверждает тот факт, что даже сейчас страны континента продолжают их закупать подчеркнул политик

Ранее в постпредстве РФ при ЕС заявили, что суммарные экономические потери европейских стран из-за их решения отказаться от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро. Отмечается, что как европейские компании, так и простые жители Европы в полной мере почувствовали последствия антироссийской политики Брюсселя. Это проявляется в виде резких скачков цен, подорожания энергоресурсов, падения уровни жизни, а также закрытия промышленных предприятий и их переноса за пределы Евросоюза.