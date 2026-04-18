Сальвини: Италии надо не закрывать школы, а вернуться к закупкам газа в России Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупке российского газа

Москва18 апр Вести.Вице-премьер, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что стране надо вернуться к закупкам российского газа вместо закрытия школ и заводов.

Сальвини выступил на митинге в Милане как лидер партии "Лига".

Он напомнил, что американцы "только что" временно приостановили ряд санкций против российской нефти.

Если они принимают такие решения в Вашингтоне, это должно быть сделано и в Брюсселе… Вместо того чтобы закрывать школы и заводы, давайте вернемся к закупке газа со всего мира, включая Россию сказал Сальвини, его слова приводит ТАСС



Он напомнил, что Европа не воюет с Россией.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что ослабление американских санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей.