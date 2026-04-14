Премьер Италии ответила на призыв отложить запрет российского СПГ в ЕС Мелони не согласилась с предложением отложить запрет российского СПГ в Евросоюзе

Москва14 апр Вести.Евросоюзу (ЕС) не следует снимать санкции с российского газа, несмотря на тяжелое состояние мировых энергетических рынков. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе выступления в кулуарах конференции Vinitaly в Вероне.

По ее словам, необходимо продолжать работать над мирными переговорами с Ираном и стабилизировать ситуацию, а также сделать так, чтобы Ормузский пролив вновь был открыт.

Очевидно, что это важно не только для топлива, но и для удобрений, еще одного ключевого элемента в секторе, который мы сегодня обсуждаем приводит ее слова издание La Repubblica

Так политик ответила на призыв гендиректора одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы Еni Клаудио Дескальци приостановить запрет на поставку российского СПГ на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Евросоюз должен переосмыслить вопрос с газом.