Мелони: Италия не планирует пересматривать сроки отказа от газа из РФ

Мелони подтвердила курс на полный отказ от энергоресурсов из России

Москва14 апр Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила приверженность планам по полному отказу от поставок российского газа. Несмотря на сложности в энергетическом секторе, Мелони заявила, что время для пересмотра этих планов еще не пришло.

Полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза должен вступить в силу с начала 2027 года.

Ситуация осложняется логистическими проблемами в Ормузском проливе, которые создают трудности для альтернативных поставок энергоресурсов в Италию.

В то же время эксперты, включая бывшего директора ЦРУ по анализу России Джорджа Биба, отмечают, что текущий рост мировых цен на нефть способствует укреплению экономических позиций Москвы.