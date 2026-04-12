Глава Eni Дескальци выступил за приостановку запрета на импорт СПГ из России

Москва12 апр Вести.Евросоюзу (ЕС) для развития собственной энергосистемы необходимо приостановить запрет, который касается импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Таким мнением поделился генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

Он объяснил, что гибкость энергосистемы для электростанций обеспечивается газом, а не возобновляемыми источниками и атомной энергетикой.

Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу заявил Дескальци в беседе с газетой Sole 24 Ore

По его мнению, ЕС нужно переосмыслить вопрос с газом, а также перестать быть догматичным и радикальным.

Евросоюз ранее утвердил запрет на импорт российского СПГ в страны объединения с января 2027 года. Против полного запрета на поставки российского газа выступили Венгрия и Словакия.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что в Брюсселе работают над запретом импорта российской нефти и ядерного топлива. Она отметила, что точных сроков введения новых ограничений нет.