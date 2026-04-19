Вице-премьер Италии призвал Европу вернуться к закупкам российских нефти и газа

Москва19 апр Вести.Вместо закрытия производственных и социальных учреждений Европа должна начать закупать российские нефть и газ, заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Такое мнение он выразил на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

На митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу" он обратил внимание публики на действия властей США, которые ослабили санкции против российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля, и разрешили ее продажу на срок до 16 мая.

Я считаю, что Брюссель тоже должен вместо закрытия заводов, школ и больниц (приостановить действие санкций – прим. ред.). Давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией сказал Сальвини

Помимо этого, он раскритиковал предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с кризисом энергоносителей, назвав их "новым локдауном".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к отмене санкций на поставки газа и нефти из России.