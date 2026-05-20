Москва20 маяВести.Великобритания и страны Евросоюза не в состоянии выбраться из охватившего мир топливного кризиса без российских нефтепродуктов. Такое мнение высказал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
По его словам, Европа обращается к РФ с мольбой.
Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируютнаписал Пилкингтон в соцсети Х
Ранее замглавы правительства РФ Александр Новак в беседе с ИС "Вести" заявил, что мировые рынки не справятся без российской нефти. В качестве примера он привел Великобританию, которая отменила запрет на закупку нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.