Экономист Пилкингтон: ЕС обратился к РФ с мольбой из-за топливного кризиса

В Ирландии заявили, что Европа умоляет Россию прислать ей топливо Экономист Пилкингтон: ЕС обратился к РФ с мольбой из-за топливного кризиса

Москва20 мая Вести.Великобритания и страны Евросоюза не в состоянии выбраться из охватившего мир топливного кризиса без российских нефтепродуктов. Такое мнение высказал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

По его словам, Европа обращается к РФ с мольбой.

Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируют написал Пилкингтон в соцсети Х

Ранее замглавы правительства РФ Александр Новак в беседе с ИС "Вести" заявил, что мировые рынки не справятся без российской нефти. В качестве примера он привел Великобританию, которая отменила запрет на закупку нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.