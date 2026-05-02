Экономист заявил, что РФ невозможно выкинуть из мирового нефтегазового рынка Экономист Широв: выкинуть Россию из мирового нефтегазового рынка невозможно

Москва2 мая Вести.Если Европа уменьшает закупки энергетических ресурсов у России, это не значит, что РФ получится выкинуть из мирового нефтегазового рынка, заявил ИС "Вести" директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.

Он отметил, что на сегодняшний день роль Европы в мире сильно сократилась.

Поэтому если Европа, например, снижает покупки у России, то значит, растут покупки со стороны других стран: Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле выкинуть Россию из мирового рынка нефтегазового рынка, в принципе, пока невозможно. И это наше в некотором смысле конъюнктурное преимущество сказал Широв

По словам эксперта, мир всегда будет нуждаться в энергии, которая поставляется из России.

Ранее стало известно, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, по данным на конец апреля, достиг 32,73%. Это минимум за последние пять лет.

В субботу Индонезия заявила о планах закупить 150 млн баррелей нефти из РФ до конца года.