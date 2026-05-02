Москва2 мая Вести.Экспорт нефти и газа позволяет РФ обеспечивать необходимый уровень доходов бюджета. Но в современной глобальной экономике трудно понять, куда и на какие цели в конечном счете пойдут доходы от экспорта ресурсов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.

Экономист указал на важное отличие стран Европы, которым Россия поставляет энергоносители.

Те европейские страны, в которые мы поставляем энергоресурсы, относятся, я бы сказал, к определенной оппозиции к генеральной линии Евросоюза. Это первое. Второе: современная экономика - глобальная, и даже продавая наши энергоресурсы не в Евросоюз, а, допустим, в Индию, Китай или другие страны Юго-Восточной Азии, мы можем столкнуться с тем, что по цепочкам добавленной стоимости это так или иначе связано с производством вооружений в той или иной стране мира, которое может быть использовано в том числе и против России. Тут вопрос, мы закрываем или не закрываем ту или иную часть мирового рынка этих самых энергоносителей? объяснил Александр Широв

При этом ключевая задача - обеспечить необходимый уровень доходов российского бюджета, в том числе за счет нефтегазового экспорта, отметил он.