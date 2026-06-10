Москва10 июн Вести.Ситуация на Ближнем Востоке положительно влияет на российскую экономику благодаря серьезному повышению цен на нефть, заявил ИС "Вести" аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

По его словам, Россия продает топливо по низкой цене – всего 59 долларов за баррель нефти. Выручка от продажи позволяет стране закрывать дефицит бюджета.

Экономическая и политическая ситуация на Ближнем Востоке сыграла на пользу не только с экономической точки зрения для российского бюджета, который позволяет удерживать планируемый дефицит российского бюджета в прогнозируемых Министерством финансов рамках, но и с политической точки зрения, которая позволяет России на долгосрочную перспективу планировать новые рынки сбыта, новые повышенные объемы экспорта нефти и газа подчеркнул Торопов

По мнению аналитика, у России уже появляются новые рынки, на которые можно поставлять энергоносители.

В частности, в Индию поставки нефти были восстановлены до рекордных уровней 2025 года. И другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Вьетнам, Индонезия, Таиланд, также нарастили закупки нефтепродуктов из России. И поэтому наш бюджет и наше геополитическое положение только выиграет от текущего напряженного состояния дел на Ближнем Востоке сообщил Торопов

Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном на 3%, 1 июня стоимость топлива поднялась до 95,93 доллара за баррель. По состоянию на 10 июня цена фьючерсов на нефть марки Brent составляет 91,13 доллара за баррель.