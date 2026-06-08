Цены на нефть на фоне эскалации между Ираном и Израилем выросли на 3%

Цены на нефть выросли на 3% на фоне эскалации между Израилем и Ираном Цены на нефть на фоне эскалации между Ираном и Израилем выросли на 3%

Москва8 июн Вести.На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном мировые цены на нефть выросли на 3%. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 01.01 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,03% - до 95,93 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднялась на 3,3% - до 93,4 доллара за баррель.

Ранее Армия обороны Израиля нанеслa удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла". После этого последовала серия ответных ударов со стороны Ирана.

При этом центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" предупредил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами, если продолжит атаковать Ливан.