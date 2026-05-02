Экономист Широв назвал главную на сегодня проблему экономики России Экономист Широв о давлении на РФ: ограничения будут продолжаться еще долго

Москва2 мая Вести.В России за последние десятилетия хорошо научились бороться с кризисами, которые были относительно короткими. Однако в нынешних условиях отработанных тогда механизмов уже недостаточно, и в этом состоит вся драма текущей экономической ситуации, заявил в интервью ИС "Вести" директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.

По его словам, Россия уже больше четырех лет живет в условиях значительно ограниченных связей с внешним миром, и под это перестраивается вся экономическая структура.

Мы сейчас имеем такую экономику, которая пытается создать модель, которая, с одной стороны, не является автаркией, то есть закрытой от внешнего мира экономикой, потому что мы должны общаться с внешним миром, мы должны получать технологии, мы должны иметь возможность продавать туда свою продукцию, и без этого модернизация нашей экономики на самом деле невозможна. А с другой стороны, мы должны использовать все те возможности, которые дает нам внутренний рынок, и вопрос, как это сделать отметил экономист

Главной проблемой он назвал то, что экономика России сейчас фрагментирована.

У нас есть две неравных части этой экономики. Это то, что работает на национальную безопасность, то есть обслуживает приоритет самого высокого уровня и в экономике, и в политике. И гражданская экономика, которая живет своей жизнью. И понятно, что в этих условиях первая часть получает максимальный объем ресурсов, и государство, в том числе бюджетная система, нацелено на то, чтобы обеспечить задачи, которые решаются в области национальной безопасности. И это приводит к определенным издержкам. И вопрос того, как управлять экономикой, как выстраивать экономическую политику в этих условиях, - он, наверное, сейчас является ключевым сказал Широв

Дать на этот вопрос точный ответ сейчас, наверное, нельзя, считает экономист.

Все последние десятилетия существования современной России мы учились бороться с кризисами - и научились. В принципе, любой кризис - и экономической, и внеэкономической природы, можно пандемию вспомнить, - довольно неплохо парировался за счет мер экономической политики. То есть поддержка экономики, поддержка населения - и вроде все работало. Но все эти кризисы - 2008-2009 года, 2014-2015-го, 2020-го - это были кризисы, которые продолжались 2-4 квартала. То есть, относительно недлинный промежуток времени. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда давление на нас оказывается уже в течение более чем четырех лет. К сожалению, тех механизмов, которые работали в этих коротких кризисах, недостаточно. И вся драма текущей экономической ситуации как раз состоит в том, чтобы найти новые механизмы, которые позволили бы нам развиваться, несмотря на эти ограничения, которые, я уверен, будут продолжаться еще долгий период времени заявил Широв

Также экономист отметил: высокая ключевая ставка Банка России способствует решению задач текущей политики и реализации приоритета по достижению целей в области национальной безопасности РФ.