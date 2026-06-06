Президент ТПП посетовал на нынешнюю ключевую ставку в РФ: она сдерживает рост Президент ТПП указал, какой фактор сдерживает развитие бизнеса в России

Москва6 июн Вести.Высокая ключевая ставка является основным сдерживающим фактором роста бизнеса в России. Об этом президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского эконмического форума (ПМЭФ).

При текущей ключевой ставке инвестиции отечественных компаний в российскую экономику минимальны, подчеркнул он.

Если говорить о сдерживающих факторах, это ключевая ставка. Понятно, что при такой ключевой ставке инвестиции наших собственных компаний в российскую экономику, конечно, минимальны. Первое, что нужно, конечно, дождаться, чтобы инвестиции в более массовом порядке пошли у нас на российском рынке… Потому что сейчас достаточно много проектов подморожены, заморожены, приостановлены в надежде, что появится возможность более дешевые деньги иметь для того, чтобы работать сообщил Катырин

Несмотря на это российский бизнес продолжает развиваться по всем направлениям, добавил он.

В целом, конечно, есть движение. Каждый год мы улучшаем показатели. Каждый год оцениваем бизнес своим голосованием и своими оценками – и присоединение к сетям, и другие вопросы, которые связаны с оформлением земли, документов различных и так далее… Поэтому движение есть по всем направлениям, это действительно так подчеркнул Катырин

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что российский бизнес занимает высокие позиции в мире. Однако требования меняются очень быстро, поэтому "важно бежать", чтобы оставаться эффективным.