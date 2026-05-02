Москва2 мая Вести.Высокая ключевая ставка в России позволяет концентрировать ресурсы в той части экономики, которая связана с военно-промышленным комплексом, и тем самым выполнять задачи политического характера. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.

Он обратил внимание, что повышение ставки стало одним из элементов экономической политики. Она, как отметил эксперт, проводится с пониманием того, что в приоритете у государства.

Высокая ключевая ставка, в принципе, способствует решению задач текущей политики и реализации приоритета по достижению целей в области национальной безопасности. Высокая ставка позволяет концентрировать ресурсы как раз в той части экономики, которая связана с военно-промышленным комплексом, с обороной и так далее объяснил Широв

24 апреля Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. На данный момент она составляет 14,5% годовых.