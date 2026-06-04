Москва4 июн Вести.Российский бизнес занимает высокие позиции в мире. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он напомнил про существование международного рейтинга B-Ready, в котором оцениваются страны по бизнес-сфере.

Очень важно, чтобы привлекать иностранные инвестиции, в целом быть эффективным, на него ориентироваться, смотреть, где какие параметры, и, соответственно, улучшать там. У нас в целом там все очень неплохо… гигантская работа была проведена за эти 10-15 лет. Да, но мы занимаем достаточно высокие позиции сказал Решетников

При этом министр отметил, что требования меняются и для того, чтобы оставаться в топе, важно "быстро бежать".

Ранее Решетников рассказал, что ситуация на рынке труда на сегодняшний день непростая – работодателям не хватает людей по многим направлениям.