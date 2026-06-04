Москва4 июн Вести.Ситуация на рынке труда на сегодняшний день непростая – работодателям не хватает людей по многим направлениям. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, ряд компаний отмечает снижение заказов из-за нехватки рабочей силы.

С одной стороны, когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне 2,2%. В общем и в целом это делает, с одной стороны, ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на на рынок труда, и ряд предприятий, ряд компаний отмечают, что где-то снизились заказы, где-то есть вопросы сказал Решетников

При этом, как отметил Решетников, предприятия бережно относятся к работникам. При этом на рынке, как сказал министр, идут структурные изменения на рынке труда

Связаны они с развитием платформ и платформенной занятости. Потому, что поездки по регионам, по предприятиям показывают, что распространяется такая практика, когда те же работники предприятия, отработав смену, у кого есть силы, возможности, идет еще 2-3 часа подрабатывает на тот же склад, который рядом расположен и так далее. Это, кстати, тоже хорошо, потому что в конечном итоге это увеличивает фонд рабочего времени и экономики. Важно не сидеть и не смотреть на ситуацию на рынке труда, чтобы анализ ситуации не отнимал все время, а все-таки надо с этим что-то делать, реализовывать какие-то меры, программы подчеркнул он

Ранее Решетников указал на роль безработицы в структурной перестройке экономики. По его словам, рост безработицы может стать фактором по увеличению производительности труда.