Москва29 мая Вести.Вопросы сотрудничества с Индией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуют дополнительного времени и внимания, на данный момент обсуждается вариант ограниченной и временной зоне свободной торговли (ЗСТ), отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести"

По Индии все сложнее: экономика больше, взаимный интерес сложнее, скажем так. И, честно говоря, такие запросы коллег тоже достаточно амбициозные. Поэтому там мы пока речь ведем об ограниченной и временной ЗСТ, то есть по перечню товаров, определяемым товарным группам… Вопрос с индийскими коллегами всегда требует внимания и дополнительного времени, поэтому, без ожидания, точно будет 2026 год