ЕАЭС начнет переговоры с Тунисом о зоне свободной торговли Решетников: ЕАЭС начнет переговоры о зоне свободной торговли с Тунисом

Москва29 мая Вести.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начнет переговоры по созданию зоны свободной торговли с Тунисом. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

По словам министра, Тунис важен для ЕАЭС как точка входа на африканский континент.

И, кстати, принято решение по началу переговоров по Тунису. Тоже такая важная для нас точка. И у нас достаточно высокие импортные пошлины, там почти 20% уровень защиты. То есть когда договоримся, будет как с Ираном - там тоже было 20%, а на выходе получили 4% сказал Решетников

Также, по словам министра, обсуждается вариант создания ограниченной и временной зоны свободной торговли с Индией.