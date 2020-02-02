Москва18 мая Вести.Россия и Танзания намерены подписать на форуме "Путешествуй!", который пройдет с 10 по 14 июня в Москве, меморандум о сотрудничестве в области туризма, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

Предлагаем подписать меморандум в июне на полях форума "Путешествуй!". Ждем делегацию Танзании. Россия заинтересована также в запуске прямого авиасообщения между двумя странами, что придаст мощный импульс развитию туризма отметил Решетников

По его словам, Россия и Танзания ведут переговоры по этому вопросу и намерены решить его в ближайшие месяцы.

Россия поддерживает предложение авиакомпании Air Tanzania открыть рейсы из Москвы в Дар-эс-Салам. Соответствующее соглашение может вскоре вступить в силу, заключил Решетников.