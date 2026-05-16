Москва16 мая Вести.Представители Уфимского трамвайно-троллейбусного завода вышли на финишную прямую по переговорам о поставках трехсекционных троллейбусов в Танзанию, заявила министр внешних экономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Маргарита Болычева в интервью ИС "Вести".

В городе Аруша состоялось заседание межправкомиссии России и Танзании по торгово-экономическому сотрудничеству, а также прошел Второй бизнес-форум, собравший около 300 компаний двух стран. Мероприятие стало ключевой площадкой для развития экономического диалога.

В Танзании ждут российские компании. Тем более что новый "Закон об инвестициях" предусматривает не только стандартные льготы, но и индивидуальные условия в зависимости от бизнес-модели проекта. Это расширяет географию российских регионов для выхода на международный уровень, считает министр внешнеэкономических связей Башкирии.

В нашей делегации Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, который для танзанийского рынка разработал формат троллейбуса из трех секций. Уже несколько дней коллеги ведут переговоры и выходят на финальную прямую по поставке и производству. В нашей делегации также Уфимский компрессорный завод, Уфимский турбинный завод и представитель одной из крупнейших российских компаний по производству безалкогольных напитков, косметики рассказала она

С российской стороны межправкомиссию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Российские компании поставляют в республику пшеницу, удобрения, при этом закупают кофе, чай и фрукты. Однако текущая задача, по словам министра, - расширение этого перечня товаров.