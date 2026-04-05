Москва5 апр Вести.Россия и Танзания достигли политического соглашения об организации прямого авиасообщения между странами. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава. По его словам, правительства обеих стран активно работают над реализацией этого проекта, который должен состояться "как можно скорее" в интересах народов обоих государств.

Мы в процессе запуска. Когда придет время, мы обо всем сообщим заявил танзанийский министр

Несмотря на достигнутое принципиальное согласие, конкретные даты запуска рейсов пока не определены. Глава ведомства пояснил, что в настоящее время стороны согласуют "ряд моментов в соответствии с международными стандартами", подчеркнув, что прилагаются все усилия для скорейшего старта полетов.