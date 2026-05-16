Министр Решетников: "Новатэк" готов работать в Танзании над газовыми проектами

Москва16 мая Вести.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российский "Новатэк" готов работать в Танзании над проектами по разведке и добыче природного газа.

Решетников выступил в субботу на межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он подчеркнул готовность «НОВАТЭКа» к участию в проектах разведки и добычи природного газа.

Мы ожидаем информации о дате проведения 5-го раунда распределения лицензий по геологоразведочным блокам, а также о получении блоков вне тендера – в частности, по месторождению Нтория указал он, пишет РИА Новости

В минэкономразвития РФ рассчитывают, что обсудят этот вопрос в Петербурге во время визита танзанийцев.

В прошлом году Росатом сообщал, что запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании.