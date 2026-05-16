Москва16 маяВести.Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российский "Новатэк" готов работать в Танзании над проектами по разведке и добыче природного газа.
Решетников выступил в субботу на межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Он подчеркнул готовность «НОВАТЭКа» к участию в проектах разведки и добычи природного газа.
Мы ожидаем информации о дате проведения 5-го раунда распределения лицензий по геологоразведочным блокам, а также о получении блоков вне тендера – в частности, по месторождению Нторияуказал он, пишет РИА Новости.
В минэкономразвития РФ рассчитывают, что обсудят этот вопрос в Петербурге во время визита танзанийцев.
В прошлом году Росатом сообщал, что запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании.