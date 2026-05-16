Москва16 мая Вести.Сооснователь, директор по развитию бизнеса компании "Рапид Био" Семен Покацкий в интервью ИС "Вести" рассказал об открытости танзанийских предпринимателей и их умении быстро договариваться.

В городе Аруша состоялось заседание межправкомиссии России и Танзании по торгово-экономическому сотрудничеству, а также прошел Второй бизнес-форум, собравший около 300 компаний двух стран. Мероприятие стало ключевой площадкой для развития экономического диалога.

С российской стороны возглавляет межправкомиссию министр экономического развития Максим Решетников. Российские компании поставляют в республику пшеницу, удобрения, при этом закупают кофе, чай и фрукты. Однако текущая задача, по словам министра, расширение этого перечня товаров. Например, в конце года ожидается старт производства диагностических экспресс-тестов.

Танзанийцы очень открыты. Добраться до нужного бизнесмена, до нужного тебе чиновника будучи иностранцем в другой стране – такого быстрого пути я не видел. Это действительно быстро достижимые цели. Можно встретить людей, поговорить с ними. Те, которые тебе нужны рассказал Семен Покацкий

В Танзании ждут российские компании. Тем более что новый "Закон об инвестициях" предусматривает не только стандартные льготы, но и индивидуальные условия в зависимости от бизнес-модели проекта.

На сегодняшний день вложения России в экономику республики, по оценке местных экспертов, составляют около 424 млн долларов. Совместно идет работа почти в 50 проектах, которые дали работу более 3 тысячам жителей Танзании.