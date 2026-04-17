Посол: Россия и Замбия намерены в ближайшее время подписать соглашение о безвизе

Россия и Замбия намерены подписать соглашение о безвизовом режиме Посол: Россия и Замбия намерены в ближайшее время подписать соглашение о безвизе

Москва17 апр Вести.Россия рассчитывает, что Замбия в ближайшее время передаст Москве полностью готовое к подписанию соглашение об отмене визовых требований для граждан обеих стран, заявил посол России в Замбии Азим Ярахмедов в интервью "Известиям".

Стороны выразили заинтересованность в его заключении. Документ находится на завершающем этапе согласования. Мы рассчитываем, что замбийская сторона в ближайшее время передаст российской стороне полностью готовое к подписанию соглашение приводят "Известия" слова Ярахмедова

Россия и Замбия обсудили также вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, для этого потребуется заключение дополнительного соглашения, в том числе с "Аэрофлотом".

В России получают образование 1 тыс. студентов из Замбии. В этой стране проживают более 200 россиян. Российский турпоток в Замбию может увеличиться после возобновления прямого авиасообщения.